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Головна Одеса Мільйони на продуктах для ЗСУ — схема одеських підприємців

Мільйони на продуктах для ЗСУ — схема одеських підприємців

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Дата публікації: 17 червня 2025 15:39
Підприємці з Одеси розікрали мільйони гривень на постачанні продуктів для ЗСУ - схема
Затримання підозрюваних. Фото: ДБР
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Підприємець з Одеси організував схему, за допомогою якої він зі спільниками привласнив мільйони гривень Міністерства оборони, постачаючи харчування для ЗСУ. Однак на цьому його викрило Державне бюро розслідувань, ділкам загрожують чималі терміни ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси у січні 2024 року. Він створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів, котрі працевлаштували співробітників та орендували необхідні складські приміщення, холодильники та транспортні засоби. Одесит, своєю чергою, забезпечив підприємствам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах Міністерства оборони України із найвигіднішими пропозиціями.

Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів МО України завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти. Ділки оформлювали видаткові накладні, а справжні, що підтверджували фактичну кількість постачання, знищували. На підставі підроблених документів фірми отримували оплату з державного бюджету.

У багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, у тому числі фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності. Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу — розподіляли між собою. Встановлені в результаті такої діяльності збитки сстановлять майже 6 млн. грн. Працівники ДБР затримали всіх учасників злочинної організації.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за статтею 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему одеського лікаря, який допомагав уникати мобілізації. А також про ділка, який фіктивно працевлаштовував ухилянтів.

Одеса ДБР ЗСУ продукти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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