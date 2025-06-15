Жінка отримала 5 років умовно за злив мобілізаційних рейдів у TikTok

Затримання жінки. Фото ілюстративне: СБУ

Приморський суд Одеси виніс вирок мешканці Львівщини, яка виклала у TikTok інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів. Вона визнала провину і пояснила свої дії емоційним станом.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Зливала мобілізаційні заходи в TikTok

Жителька Львівщини, уродженка села Рудники Миколаївського району, була визнана винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану. У грудні 2024 року вона знімала на телефон дії співробітників територіального центру комплектування на трасі Одеса-Київ та викладала відео у TikTok. В дописах містилася інформація про місця та дати вручення повісток. Наприклад, у відео від 19 грудня жінка розповідала точні координати розташування блокпості.

"Хлопці, Е-95. З двох боків роздають максимально квитки… Будьте обережні, на концерти в наш час ходити небезпечно", — цитуються слова жінки у матеріалах слідства.

Свою вину в суді обвинувачена визнала повністю. Вона пояснила, що перебувала у складному емоційному стані, бо має на утриманні двох дітей і доглядає чоловіка-пенсіонера. Також розповіла, що є волонтеркою і займається порятунком тварин.

Яке покарання за злив роботи ТЦК

Суд призначив їй 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком у 3 роки. Весь цей час вона повинна періодично з’являтись у пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, в одеському ТЦК пояснили мобілізацію священника. Також у Луцьку винесено вирок чоловікові, який погрожував працівникам ТЦК зброєю.