Одеський ТЦК прокоментував мобілізацію священника

На Одещині мобілізували священника. Фото: скриншот

Одеський ТЦК пояснив, чому священнослужитель, якого зупинили на блокпосту, був доставлений на збірний пункт. Виявляється, він не мав документів про бронювання, а після проходження медкомісії був визнаний придатним до служби. Священнику запропонували стати капеланом, але той відмовився.

Про це повідомили на офіційній сторінці Одеського ТЦК та СП у Facebook.

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Допис ТЦК. Фото: скриншот

На Одещині мобілізували священника

"Одеський обласний ТЦК та СП з глибокою повагою ставиться до ролі релігійних організацій у житті українського суспільства та підтримує їхню духовну місію, особливо в умовах воєнного стану. Водночас ми неухильно наголошуємо на верховенстві права та принципі рівності всіх громадян перед Законом України", — написали в ТЦК.

У ТЦК розповіли, що 10 червня на одному з блокпостів під час оповіщення перевіряли документи та виявили відсутність у священника військового обліку, тому запропонували з'явитися до терцентру для уточнення даних. Священнослужитель, за даними центру, погодився добровільно.

Після перевірки він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним. Медичних протипоказань не виявили. Зважаючи на його сан, священнику запропонували пройти службу як військовий капелан. Але той відмовився.

Священник повернувся до церкви

Зазначимо, в Одеській єпархії пізніше заявили, що настоятель Свято-Троїцького храму с. Трояндове Одеської єпархії УПЦ повернувся до храму.

Допис єпархії. Фото: скриншот

"Він щиро дякує всім священнослужителям та парафіянам, які молилися за його звільнення. Низький уклін усім, хто був поруч молитвою, ділом і добрим словом. Слава Богу за все!" — написали там.

Нагадаємо, у Верховній Раді можуть прийняти закон щодо посилення відповідальності представників ТЦК за так звану "бусифікацію". Також ми писали, чому українці рідко звертаються до суду, щоб оскаржити штраф за неявку до територіального центру комплектування.