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Главная Одесса Не забронировали — в одесском ТЦК пояснили мобилизацию священника

Не забронировали — в одесском ТЦК пояснили мобилизацию священника

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 10:34
Одесский ТЦК прокомментировал мобилизацию священника
В Одесской области мобилизовали священника. Фото: скриншот
Ключові моменти В Одесской области мобилизовали священника Священник вернулся в церковь

Одесский ТЦК объяснил, почему священнослужитель, которого остановили на блокпосту, был доставлен на сборный пункт. Оказывается, он не имел документов о бронировании, а после прохождения медкомиссии был признан годным к службе. Священнику предложили стать капелланом, но тот отказался.

Об этом сообщили на официальной странице Одесского ТЦК и СП в Facebook.

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Сообщение ТЦК. Фото: скриншот

В Одесской области мобилизовали священника

"Одесский областной ТЦК и СП с глубоким уважением относится к роли религиозных организаций в жизни украинского общества и поддерживает их духовную миссию, особенно в условиях военного положения. В то же время мы неуклонно подчеркиваем верховенство права и принцип равенства всех граждан перед Законом Украины", — написали в ТЦК.

В ТЦК рассказали, что 10 июня на одном из блокпостов во время оповещения проверяли документы и обнаружили отсутствие у священника воинского учета, поэтому предложили явиться в терцентр для уточнения данных. Священнослужитель, по данным центра, согласился добровольно.

После проверки он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным. Медицинских противопоказаний не обнаружили. Учитывая его сан, священнику предложили пройти службу в качестве военного капеллана. Но тот отказался.

Священник вернулся в церковь

Отметим, в Одесской епархии позже заявили, что настоятель Свято-Троицкого храма с. Трояндовое Одесской епархии УПЦ вернулся в храм.

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Сообщение епархии. Фото: скриншот

"Он искренне благодарит всех священнослужителей и прихожан, которые молились за его освобождение. Низкий поклон всем, кто был рядом молитвой, делом и добрым словом. Слава Богу за все!" — написали там.

Напомним, в Верховной Раде могут принять закон об усилении ответственности представителей ТЦК за так называемую "бусификацию". Также мы писали, почему украинцы редко обращаются в суд, чтобы обжаловать штраф за неявку в территориальный центр комплектования.

Одесса Одесская область священники Новости Одессы мобилизация Бронь от мобилизации
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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