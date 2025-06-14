Чому майже не оскаржують штрафи за неявку до ТЦК — відповідь адвоката

Військові ТЦК виписують штраф. Фото ілюстративне: Суспільне Чернігів

Українці рідко звертаються до суду, щоб оскаржити штраф за неявку до територіального центру комплектування. Адвокати кажуть: головна причина — висока вартість послуг у порівнянні зі штрафом. Та і судова практика наразі не на боці призовників.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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За його словами, останнім часом кількість звернень до суду щодо оскарження штрафів за неявку до ТЦК різко зменшилася.

"Зараз майже ніхто не звертається. Штраф становить, наприклад, 17 тисяч гривень, а вартість послуг адвоката — вища. Люди зважують, чи є сенс судитися", — пояснює юрист.

Шалару каже, що переважно наважуються звертатися ті, хто переконаний у своїй правоті. Але навіть у разі виграшу справи, не кожен юрист береться за такі справи.

"Професійний адвокат додає до справи квитанцію про оплату й потім у разі виграшу стягує кошти з РТЦК. Але мало хто з колег береться за такі справи, бо це складно, і потрібна хороша судова практика", — зазначив адвокат.

Олексій Шалару додає, що юристи в ТЦК також швидко навчилися працювати з новим законодавством, а отже, у більшості випадків ухвали суду не на користь призовників.

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