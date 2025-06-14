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Головна Одеса Штрафи ТЦК майже не оскаржують — одеський адвокат назвав причину

Штрафи ТЦК майже не оскаржують — одеський адвокат назвав причину

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Дата публікації: 14 червня 2025 17:50
Чому майже не оскаржують штрафи за неявку до ТЦК — відповідь адвоката
Військові ТЦК виписують штраф. Фото ілюстративне: Суспільне Чернігів
Ключові моменти Штрафи за неявку до ТЦК

Українці рідко звертаються до суду, щоб оскаржити штраф за неявку до територіального центру комплектування. Адвокати кажуть: головна причина — висока вартість послуг у порівнянні зі штрафом. Та і судова практика наразі не на боці призовників.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Штрафи за неявку до ТЦК

За його словами, останнім часом кількість звернень до суду щодо оскарження штрафів за неявку до ТЦК різко зменшилася. 

"Зараз майже ніхто не звертається. Штраф становить, наприклад, 17 тисяч гривень, а вартість послуг адвоката — вища. Люди зважують, чи є сенс судитися", — пояснює юрист.

Шалару каже, що переважно наважуються звертатися ті, хто переконаний у своїй правоті. Але навіть у разі виграшу справи, не кожен юрист береться за такі справи.

"Професійний адвокат додає до справи квитанцію про оплату й потім у разі виграшу стягує кошти з РТЦК. Але мало хто з колег береться за такі справи, бо це складно, і потрібна хороша судова практика", — зазначив адвокат.

Олексій Шалару додає, що юристи в ТЦК також швидко навчилися працювати з новим законодавством, а отже, у більшості випадків ухвали суду не на користь призовників.

Нагадаємо, в Одеській єпархії заявили про начебто мобілізацію священника. Також ми писали, де та як українцям можуть вручити повістки.

Одеса штраф Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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