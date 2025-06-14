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Головна Одеса Одеська єпархія заявила, що їхнього священника утримують у ТЦК

Одеська єпархія заявила, що їхнього священника утримують у ТЦК

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Дата публікації: 14 червня 2025 12:55
Священник з Одещини чотири дні у ТЦК — єпархія заявляє про тиск
Священник в церкві. Фото ілюстративне: РБК
Ключові моменти Мобілізація священника: деталі

В Одеській єпархії заявили про психологічний тиск на священника, якого затримали в Доброславській громаді іначебто намагаються мобілізувати. За словами церкви, отця Олександра змушують підписати контракт на військову службу

Таке повідомлення з'явилося на сторінці "Одеська єпархія" в Facebook.

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Допис єпархії. Фото: скриншот

Мобілізація священника: деталі

В  Одеській єпархії стверджують, що у селі Трояндове, що на Одещині, 10 червня співробітники територіального центру комплектування затримали настоятеля місцевого храму — протоієрея Олександра Московчука. 

"На даний час отець Олександр вже четверту добу знаходиться в казармах ТЦК, безпідставно позбавлений можливості бачити родину та виконувати
свої пастирські обов’язки. Священнику надається кваліфікована правнича допомога", — пишуть в єпархії.

За їхніми даними, священника вже чотири дні утримують у казармах ТЦК. У церкві стверджують, що попри поважний вік, хвороби та релігійні обмеження, отця Олександра змушують підписати контракт на службу в ЗСУ. 

"Незважаючи на вік та незадовільний стан здоров’я, а також канонічну неможливість брати зброю в руки, та неможливість мобілізувати за Законом, священнослужителя примушували та примушують до підписання контракту на військову службу, погрожуючи та чинячи психологічний тиск, перевозячи в різні відділення ТЦК та військові частини Одеської області і України", — написали в єпархії. 

Коментарів від територіального центру комплектування наразі немає.

Нагадаємо, в Україні визначили перелік релігійних організацій, працівники яких підлягають бронюванню. Також ми писали, що у Закарпатській області диякон Свідків Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації, його засудили до 3 років позбавлення волі.

Одеса Одеська область священики Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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