Священник з Одещини чотири дні у ТЦК — єпархія заявляє про тиск

Священник в церкві. Фото ілюстративне: РБК

В Одеській єпархії заявили про психологічний тиск на священника, якого затримали в Доброславській громаді іначебто намагаються мобілізувати. За словами церкви, отця Олександра змушують підписати контракт на військову службу.

Таке повідомлення з'явилося на сторінці "Одеська єпархія" в Facebook.

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Мобілізація священника: деталі

В Одеській єпархії стверджують, що у селі Трояндове, що на Одещині, 10 червня співробітники територіального центру комплектування затримали настоятеля місцевого храму — протоієрея Олександра Московчука.

"На даний час отець Олександр вже четверту добу знаходиться в казармах ТЦК, безпідставно позбавлений можливості бачити родину та виконувати

свої пастирські обов’язки. Священнику надається кваліфікована правнича допомога", — пишуть в єпархії.

За їхніми даними, священника вже чотири дні утримують у казармах ТЦК. У церкві стверджують, що попри поважний вік, хвороби та релігійні обмеження, отця Олександра змушують підписати контракт на службу в ЗСУ.

"Незважаючи на вік та незадовільний стан здоров’я, а також канонічну неможливість брати зброю в руки, та неможливість мобілізувати за Законом, священнослужителя примушували та примушують до підписання контракту на військову службу, погрожуючи та чинячи психологічний тиск, перевозячи в різні відділення ТЦК та військові частини Одеської області і України", — написали в єпархії.

Коментарів від територіального центру комплектування наразі немає.

Нагадаємо, в Україні визначили перелік релігійних організацій, працівники яких підлягають бронюванню. Також ми писали, що у Закарпатській області диякон Свідків Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації, його засудили до 3 років позбавлення волі.