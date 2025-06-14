Священник з Одещини чотири дні у ТЦК — єпархія заявляє про тиск

Одеська єпархія заявила, що їхнього священника утримують у ТЦК
В Одеській єпархії заявили про психологічний тиск на священника, якого затримали в Доброславській громаді іначебто намагаються мобілізувати. За словами церкви, отця Олександра змушують підписати контракт на військову службу.
Таке повідомлення з'явилося на сторінці "Одеська єпархія" в Facebook.
Мобілізація священника: деталі
В Одеській єпархії стверджують, що у селі Трояндове, що на Одещині, 10 червня співробітники територіального центру комплектування затримали настоятеля місцевого храму — протоієрея Олександра Московчука.
"На даний час отець Олександр вже четверту добу знаходиться в казармах ТЦК, безпідставно позбавлений можливості бачити родину та виконувати
свої пастирські обов’язки. Священнику надається кваліфікована правнича допомога", — пишуть в єпархії.
За їхніми даними, священника вже чотири дні утримують у казармах ТЦК. У церкві стверджують, що попри поважний вік, хвороби та релігійні обмеження, отця Олександра змушують підписати контракт на службу в ЗСУ.
"Незважаючи на вік та незадовільний стан здоров’я, а також канонічну неможливість брати зброю в руки, та неможливість мобілізувати за Законом, священнослужителя примушували та примушують до підписання контракту на військову службу, погрожуючи та чинячи психологічний тиск, перевозячи в різні відділення ТЦК та військові частини Одеської області і України", — написали в єпархії.
Коментарів від територіального центру комплектування наразі немає.
Нагадаємо, в Україні визначили перелік релігійних організацій, працівники яких підлягають бронюванню. Також ми писали, що у Закарпатській області диякон Свідків Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації, його засудили до 3 років позбавлення волі.
Читайте Новини.LIVE!