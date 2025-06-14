Священник из Одесской области четыре дня в ТЦК - епархия заявляет о давлении

Священник в церкви. Фото иллюстративное: РБК

В Одесской епархии заявили о психологическом давлении на священника, которого задержали в Доброславской общине и якобы пытаются мобилизовать. По словам церкви, отца Александра заставляют подписать контракт на военную службу.

Такое сообщение появилось на странице "Одесская епархия" в Facebook.

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Сообщение епархии. Фото: скриншот

Мобилизация священника: детали

В Одесской епархии утверждают, что в селе Розовое, что в Одесской области 10 июня сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля местного храма — протоиерея Александра Московчука.

"В настоящее время отец Александр уже четвертые сутки находится в казармах ТЦК, безосновательно лишен возможности видеть семью и выполнять свои пастырские обязанности. Священнику предоставляется квалифицированная юридическая помощь", — пишут в епархии.

По их данным, священника уже четыре дня удерживают в казармах ТЦК. В церкви утверждают, что несмотря на почтенный возраст, болезни и религиозные ограничения, отца Александра заставляют подписать контракт на службу в ВСУ.

"Несмотря на возраст и неудовлетворительное состояние здоровья, а также каноническую невозможность брать оружие в руки, и невозможность мобилизовать по закону, священнослужителя принуждали и принуждают к подписанию контракта на военную службу, угрожая и оказывая психологическое давление, перевозя в различные отделения ТЦК и воинские части Одесской области и Украины", — написали в епархии.

Комментариев от территориального центра комплектования пока нет.

Напомним, в Украине определили перечень религиозных организаций, работники которых подлежат бронированию. Также мы писали, что в Закарпатской области диакон Свидетелей Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации, его приговорили к 3 годам лишения свободы.