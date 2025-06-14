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Главная Одесса Штрафы ТЦК почти не оспаривают — одесский адвокат назвал причину

Штрафы ТЦК почти не оспаривают — одесский адвокат назвал причину

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Дата публикации 14 июня 2025 17:50
Почему почти не оспаривают штрафы за неявку в ТЦК - ответ адвоката
Военные ТЦК выписывают штраф. Фото иллюстративное: Суспільне Чернігів
Ключові моменти Штрафы за неявку в ТЦК

Украинцы редко обращаются в суд, чтобы обжаловать штраф за неявку в территориальный центр комплектования. Адвокаты говорят: главная причина — высокая стоимость услуг по сравнению со штрафом. Да и судебная практика пока не на стороне призывников.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Штрафы за неявку в ТЦК

По его словам, в последнее время количество обращений в суд по обжалованию штрафов за неявку в ТЦК резко уменьшилось.

"Сейчас почти никто не обращается. Штраф составляет, например, 17 тысяч гривен, а стоимость услуг адвоката — выше. Люди взвешивают, есть ли смысл судиться", — объясняет юрист.

Шалару говорит, что в основном решаются обращаться те, кто убежден в своей правоте. Но даже в случае выигрыша дела, не каждый юрист берется за такие дела.

"Профессиональный адвокат прилагает к делу квитанцию об оплате и потом в случае выигрыша взимает средства с РТЦК. Но мало кто из коллег берется за такие дела, потому что это сложно, и нужна хорошая судебная практика", — отметил адвокат.

Алексей Шалару добавляет, что юристы в ТЦК также быстро научились работать с новым законодательством, а значит, в большинстве случаев решения суда не в пользу призывников.

Напомним, в Одесской епархии заявили о якобы мобилизации священника. Также мы писали, где и как украинцам могут вручить повестки.

Одесса штраф Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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