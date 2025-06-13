Мешканець Одеси поранив працівника ТЦК ножем - що загрожує

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.PRO

Мешканець Одеси поранив ножем працівника ТЦК та СП під час перевірки документів. Чоловіка затримали на місці та доправили до відділку поліції, йому готуються повідомити про підозру у перешкодженні діяльності ЗСУ.

Про це повідомив Одеський ТЦК та СП.

Реклама

Читайте також:

Поранення працівника ТЦК

Представники Територіального центру комплектування та Національної поліції зупинили громадянина для перевірки документів. Чоловік відмовився їх надати, почав тікати. А коли його наздогнали — завдав удару ножем військовому. Нападника затримали на місці, обеззброїли та доправили до відділку поліції. Пораненому надають медичну допомогу, загрози його життю немає. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

"Ми розцінюємо цей злочин як перетин усіх червоних ліній. Застосування зброї проти представника Збройних Сил України, який знаходиться при виконанні службових обов'язків із захисту держави, — це напад, який не має і не може мати жодних виправдань. Це прямий удар по здатності країни до самозахисту",— вважають в Одеському ТЦК та СП.

Повідомлення ТЦК. Фото: скріншот

Яке покарння загрожує

Фігуранту готуються повідомити про підозру за ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового з Одещини, який допомагав уникати мобілізації. А також про те, як чоловіка із шизофренією ТЦК визнали придатним.