Житель Одессы ранил работника ТЦК ножом - что грозит

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: Новини.PRO

Житель Одессы ранил ножом работника ТЦК и СП во время проверки документов. Мужчину задержали на месте и доставили в отделение полиции, ему готовятся сообщить о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ.

Об этом сообщил Одесский ТЦК и СП.

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Ранение работника ТЦК

Представители Территориального центра комплектования и Национальной полиции остановили гражданина для проверки документов. Мужчина отказался их предоставить и начал убегать. А когда его догнали — нанес удар ножом военному. Нападавшего задержали на месте, обезоружили и доставили в отделение полиции. Раненому оказывают медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. По факту нападения открыто уголовное производство.

"Мы расцениваем это преступление как пересечение всех красных линий. Применение оружия против представителя Вооруженных Сил Украины, который находится при исполнении служебных обязанностей по защите государства, — это нападение, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Это прямой удар по способности страны к самозащите",— считают в Одесском ТЦК и СП.

Сообщение ТЦК. Фото: скриншот

Какое наказание грозит

Фигуранту готовятся сообщить о подозрении по ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном из Одесской области, который помогал избегать мобилизации. А также о том, как мужчину с шизофранцией ТЦК признали годным.