Женщина получила 5 лет условно за слив мобилизационных рейдов в TikTok

Задержание женщины. Фото иллюстративное: СБУ

Приморский суд Одессы вынес приговор жительнице Львовщины, которая выложила в TikTok информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий. Она признала вину и объяснила свои действия эмоциональным состоянием.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Сливала мобилизационные мероприятия в TikTok

Жительница Львовщины, уроженка села Рудники Николаевского района, была признана виновной в препятствовании законной деятельности ВСУ во время военного положения. В декабре 2024 года она снимала на телефон действия сотрудников территориального центра комплектования на трассе Одесса-Киев и выкладывала видео в TikTok. В сообщениях содержалась информация о местах и датах вручения повесток. Например, в видео от 19 декабря женщина рассказала, где именно стоит блокпост.

"Ребята, Е-95. С двух сторон раздают максимально билеты... Будьте аккуратны, на концерты в наше время ходить опасно", — идется в материалах следствия.

Свою вину в суде обвиняемая признала полностью. Она объяснила, что находилась в сложном эмоциональном состоянии, потому что имеет на иждивении двоих детей и ухаживает за мужем-пенсионером. Также рассказала, что является волонтером и занимается спасением животных.

Какое наказание за слив работы ТЦК

Суд назначил ей 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года. Все это время она должна периодически появляться в пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, в одесском ТЦК объяснили мобилизацию священника. Также в Луцке вынесен приговор мужчине, который угрожал работникам ТЦК оружием.