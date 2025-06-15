Підробка документів для уникнення мобілізації: в Одесі покарали чоловіка

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Одесит, який хотів уникнути мобілізації, самостійно виготовив військові документи. Він придбав кліше печаток та самостійно надрукував довідку про непридатність до служби. Використати фальшивки намагався на кордоні, але був викритий.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Чоловік підробив військові документи

З матеріалів слідства відомо, що, щоб безперешкодно пересуватись територією України та уникнути перевірок на блокпостах, одесит вирішив підробити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби.

Зі свого мобільного телефону чоловік знайшов в інтернеті оголошення про продаж кліше гербової печатки та штампа з написом про взяття на військовий облік. Він домовився про зустріч з невстановленим продавцем біля будинку на вулиці Ільфа і Петрова в Одесі, передав 2000 гривень і отримав кліше.

У своїй квартирі він за допомогою комп’ютера, принтера та придбаних кліше надрукував підроблені документи — посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК на своє ім’я. У документах йшлося, що він нібито непридатний до служби.

Пізніше чоловік прибув до пункту пропуску "Маяки — Удобне — Паланка" на трасі Одеса-Рені. Там він показав фальшиві документи працівнику СБУ, який виявив підробку. Сам чоловік зізнався, що самостійно виготовив документи, не проходивши жодного медогляду.

Яке покарання за підробку документів

Суд визнав чоловіка винним у підробці офіційних документів та їх використанні. Йому призначено один рік пробаційного нагляду та штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, поліція затримала двох жителів Одеси, які продавали наркотики на вулиці. Також ми писали, що в Одесі затримали 31-річного чоловіка, який за завданням спецслужб РФ готував теракт проти українського військового.