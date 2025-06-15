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Главная Одесса Одессит подделал документы, чтобы избежать мобилизации

Одессит подделал документы, чтобы избежать мобилизации

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Дата публикации 15 июня 2025 00:50
Подделка документов для избежания мобилизации: в Одессе наказали мужчину
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik
Ключові моменти Мужчина подделал военные документы Какое наказание за подделку документов

Одессит, который хотел избежать мобилизации, самостоятельно изготовил военные документы. Он приобрел клише печатей и самостоятельно напечатал справку о непригодности к службе. Использовать фальшивки пытался на границе, но был разоблачен.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Мужчина подделал военные документы

Из материалов следствия известно, что, чтобы беспрепятственно передвигаться по территории Украины и избежать проверок на блокпостах, одессит решил подделать временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.

Со своего мобильного телефона мужчина нашел в интернете объявление о продаже клише гербовой печати и штампа с надписью о постановке на воинский учет. Он договорился о встрече с неустановленным продавцом возле дома на улице Ильфа и Петрова в Одессе, передал 2000 гривен и получил клише.

В своей квартире он с помощью компьютера, принтера и приобретенных клише напечатал поддельные документы — удостоверение военнообязанного и справку ВВК на свое имя. В документах говорилось, что он якобы непригоден к службе.

Позже мужчина прибыл в пункт пропуска "Маяки — Удобное — Паланка" на трассе Одесса-Рени. Там он показал фальшивые документы работнику СБУ, который обнаружил подделку. Сам мужчина признался, что самостоятельно изготовил документы, не проходя никакого медосмотра.

Какое наказание за подделку документов

Суд признал мужчину виновным в подделке официальных документов и их использовании. Ему назначен один год пробационного надзора и штраф в размере 850 гривен.

Напомним, полиция задержала двух жителей Одессы, которые продавали наркотики на улице. Также мы писали, что в Одессе задержали 31-летнего мужчину, который по заданию спецслужб РФ готовил теракт против украинского военного.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация судебные решения военно-учетный документ
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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