Подделка документов для избежания мобилизации: в Одессе наказали мужчину

Одессит подделал документы, чтобы избежать мобилизации
Одессит, который хотел избежать мобилизации, самостоятельно изготовил военные документы. Он приобрел клише печатей и самостоятельно напечатал справку о непригодности к службе. Использовать фальшивки пытался на границе, но был разоблачен.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Мужчина подделал военные документы
Из материалов следствия известно, что, чтобы беспрепятственно передвигаться по территории Украины и избежать проверок на блокпостах, одессит решил подделать временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.
Со своего мобильного телефона мужчина нашел в интернете объявление о продаже клише гербовой печати и штампа с надписью о постановке на воинский учет. Он договорился о встрече с неустановленным продавцом возле дома на улице Ильфа и Петрова в Одессе, передал 2000 гривен и получил клише.
В своей квартире он с помощью компьютера, принтера и приобретенных клише напечатал поддельные документы — удостоверение военнообязанного и справку ВВК на свое имя. В документах говорилось, что он якобы непригоден к службе.
Позже мужчина прибыл в пункт пропуска "Маяки — Удобное — Паланка" на трассе Одесса-Рени. Там он показал фальшивые документы работнику СБУ, который обнаружил подделку. Сам мужчина признался, что самостоятельно изготовил документы, не проходя никакого медосмотра.
Какое наказание за подделку документов
Суд признал мужчину виновным в подделке официальных документов и их использовании. Ему назначен один год пробационного надзора и штраф в размере 850 гривен.
Напомним, полиция задержала двух жителей Одессы, которые продавали наркотики на улице. Также мы писали, что в Одессе задержали 31-летнего мужчину, который по заданию спецслужб РФ готовил теракт против украинского военного.
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