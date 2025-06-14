В Одесі запобігли теракту, організованому на замовлення спецслужб РФ

В Одесі затримали чоловіка, який готував теракти. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали 31-річного чоловіка, який за завданням спецслужб РФ готував теракт проти українського військового. Для перевірки його надійності він спалив військову автівку. Злочинець вже встановив вибухівку, але силовики встигли зупинити злочин.

Про це у суботу, 14 червня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, в травні 2025 року чоловік погодився співпрацювати з представником російських спецслужб. За гроші він мав вчинити теракт проти військовослужбовця ЗСУ.

Вилучений телефон. Фото: Одеська обласна прокуратура

Спочатку зловмиснику дали "тестове" завдання — підпалити автомобіль, який належав українській армії. Після успішного виконання і відеофіксації транспорт повністю згорів. Далі чоловік отримав вказівки для головного удару.

Зі схованки він дістав рюкзак з саморобною вибухівкою, батареєю, телефоном-дистанційним детонатором і відеокамерою. Цей "набір" він зберігав удома, а згодом переніс до житлового району Одеси, де, за його інформацією, мав бути військовий.

Саморобна вибухівка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Терорист встановив СВП і камеру спостереження. Але завдяки швидким діям СБУ та правоохоронців теракт вдалося зупинити. Підозрюваного затримано, його взяли під варту. Йому повідомлено про підозру за кількома статтями — замах на теракт, перешкоджання ЗСУ та умисне знищення майна.

Нагадаємо, мешканка Одещини на замовлення ФСБ готувала вибухівку для теракту на військовому об'єкті та слідкувала за переміщеннями службовців. Також ми писали, що школярка зірвала теракт ФСБ у центрі Івано-Франківська.