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Головна Одеса Виготовила бомбу для теракту — на Одещині затримано жінку

Виготовила бомбу для теракту — на Одещині затримано жінку

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Дата публікації: 12 червня 2025 13:30
Мешканка Одещини хотіла підірвати військових на замовлення ФСБ
Підозрювана після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Мешканка Одещини на замовлення ФСБ готувала вибухівку для теракту на військовому об'єкті та слідкувала за переміщеннями службовців. Жінку піймали на гарячому, їй загрожує до дванадцяти років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, наприкінці 2024 року підозрювана була завербована російськими спецслужбами через Telegram-канал. Жінка отримала детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також організації відеоспостереження за військовим об’єктом у місті Білгород-Дністровський. Для реалізації  задуму куратори перерахували їй 18 000 грн на придбання компонентів для вибухівки та оренду квартири. 

Потім, діючи за вказівкою представників спецслужб РФ, підозрювана підготувала вибуховий пристрій до передачі виконавцю. Вона залишила його в пакеті у під’їзді багатоквартирного будинку неподалік від потенційної цілі. Того ж дня прилад було приведено в дію біля будівлі відділення військової служби правопорядку у ЗСУ. На щастя, ніхто з особового складу та цивільних не постраждав. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Перевіряється її причетність до вчинення інших злочинів.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (вчинення терористичного акту). Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про школярку, яка зірвала теракт в Івано-Франківську. А також про спробу підриву військових у Києві.

теракт Одеса ФСБ Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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