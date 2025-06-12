Смерть младенца в Одесской области - что грозит матери ребенка

Полицейская протоколирует. Фото иллюстративное: ГУНП

В Беляевской ОТГ в Одесской области полицейские расследуют смерть младенца. На мать ребенка открыли дело по факту неисполнения обязанностей по уходу, женщине грозит заключение.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 33-летняя женщина легла с сыном спать, а проснувшись, обнаружила малыша без признаков жизни. Тело мальчика следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно смерть ребенка наступила в результате пневмонии. С фигуранткой также живут еще двое детишек 4 и 7 лет. Семья находится на учете в социальной службе. Следователи вместе с ювенальными полицейскими устанавливают все обстоятельства трагедии.

Что грозит матери

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть" и по статье 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). За это женщине грозит от 2 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области пытали ребенка военного. А также о том, как в Одесской области погибла мать вместе со своими сыном и дочерью.