Жорстоко побили та катували сина військового на Одещині - підліткам загрожує позбавлення волі

Фігурант у поліції. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Соцмережами розповсюдили відео із жортоким побиттям підлітками сина військового на Одещині. Справу почала розслідувати поліція, фігурантам, яких швидко розшукали, загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Соцмережами було розповсюджено запис, на якому підліток у селі Маразліївка б'є дитину руками та ногами, погрожує ножем, а другий хлопець усе знімає на камеру і сміється. Постраждалий спочатку мовчав про побиття й сказав мамі, що просто впав. Лише пізніше все стало відомо старшому брату, а потім — і голові Білгород-Дністровської ОТГ. Нападник пояснив свої дії образами, які нібито чув від потерпілого.

Поліцейські встановили правопорушників, якими, за даними слідства, виявилися двоє товаришів 16-ти та 17-ти років. Наразі їх затримано, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Яке покарання загрожує

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування за змовою осіб), фігурантам загрожує позбавленням волі на строк до 10-ти років. Наразі молодикам обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який спалив авто родича та хотів збігти у Молдову. А також про побиття хлопця працівниками ТЦК.