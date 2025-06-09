В Одессе бандиты требовали миллион долларов выкупа за похищенного парня

Задержание фигурантов. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одессе мужчины похитили парня и требовали миллион долларов выкупа с его родителей. Злоумышленники получили наказание в виде лишения свободы на срок 8 и 10 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, уроженцы Закавказья и Украины похитили 20-летнего одессита, вывезли его в Киев и несколько дней удерживали связанным в съемной квартире. Подозреваемые требовали от родителей парня выкуп в миллион долларов. Чтобы заставить семью выполнить требования, преступники записывали видео с угрозами, приставляя к голове молодого человека пистолет и заставляя его умолять о спасении. Напуганные родственники, не имея возможности собрать такую сумму, обратились за помощью в полицию. В результате правоохранителям удалось быстро установить местонахождение похитителей, задержать их вместе с заказчиком во время передачи средств и освободить заложника.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Одного фигуранта признали виновным по ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), другого — по ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство).

Их приговорили к лишению свободы на срок 8 и 10 лет соответственно, с конфискацией имущества.

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