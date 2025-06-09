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Массовое отключение света в Одессе — кого коснется

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Дата публикации 9 июня 2025 09:52
Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда ДТЭК восстановит электричество
Бригада ДТЭК. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Ак.Вернадского, 18-51А,
  • Иванова Игоря, 2,
  • Китобойная, 6, 18-92а;
  • Крутоярская, 21,
  • Куприна, 50-54б,
  • Люстдорфская дор., 164-170а,
  • Шелухина, 1а-33а,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная, 38а,38б;
  • Сухолиманная, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/корп.2, 49, 51,
  • Черниговская, 1-24,
  • переулок Климовича, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8;
  • переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок Василия Кричевского, 2-7а,
  • переулок Павла Чубинского, 3-7г,
  • переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;
  • переулок Каберне, 1/3, 4;
  • переулок Славы, 4-10,
  • переулок Черниговский, 1а-8,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.

Работы до 17:00-20:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на ж/м, 12, 1-а,
  • Садовая, 1-39, 2-а,
  • Садовая, 1-42, 3-я,
  • Садовая, 1-49, 4-а,
  • Садовая, 1-38, 5-а,
  • Садовая, 1-14, 6-а,
  • Садовая, 1-71,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Петра Ивахненко, 81,83, 90А;
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а;
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Летняя, 23-41,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129;
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Наклонная, 1-59в, 174;
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Станислава Узикова, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1, 3, 5;
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119;
  • Штилева, 2-118,
  • дор. Николаевская, 65,
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3-6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Пролетарский, 1-15,
  • переулок. Украинки Леси,10, 11,11А, 12, 20;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

  • Болтенко Михаила, 65-92,
  • Геннадия Афанасьева, 82,
  • Гранитная, 5-134А,
  • Мельничная, 32в,
  • Складская, 21
  • Стуса Василия, 2Б-3,
  • пл. Алексеевская, 11, 13;
  • переулок Вокзальный, 5, 11, 25;
  • переулок Товарный, 5-11.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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