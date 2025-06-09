Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда ДТЭК восстановит электричество

Бригада ДТЭК. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Ак.Вернадского, 18-51А,

Иванова Игоря, 2,

Китобойная, 6, 18-92а;

Крутоярская, 21,

Куприна, 50-54б,

Люстдорфская дор., 164-170а,

Шелухина, 1а-33а,

Педагогическая, 21,

Планетная, 38а,38б;

Сухолиманная, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/корп.2, 49, 51,

Черниговская, 1-24,

переулок Климовича, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8;

переулок 2-й Китобойный, 1-18а,

переулок Чеховского, 1-8,

переулок Василия Кричевского, 2-7а,

переулок Павла Чубинского, 3-7г,

переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;

переулок Каберне, 1/3, 4;

переулок Славы, 4-10,

переулок Черниговский, 1а-8,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.

Работы до 17:00-20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на ж/м, 12, 1-а,

Садовая, 1-39, 2-а,

Садовая, 1-42, 3-я,

Садовая, 1-49, 4-а,

Садовая, 1-38, 5-а,

Садовая, 1-14, 6-а,

Садовая, 1-71,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Петра Ивахненко, 81,83, 90А;

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Конноармейская, 1,1а;

Профессора Коровицкого, 115-151,

Кошица Александра, 1-69,

Летняя, 23-41,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Наклона, 17/1,

Неждановой, 30в-62а, 117-129;

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Южная дорога, 1-73,

Наклонная, 1-59в, 174;

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Станислава Узикова, 9-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1, 3, 5;

Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119;

Штилева, 2-118,

дор. Николаевская, 65,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3-6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Пролетарский, 1-15,

переулок. Украинки Леси,10, 11,11А, 12, 20;

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

Болтенко Михаила, 65-92,

Геннадия Афанасьева, 82,

Гранитная, 5-134А,

Мельничная, 32в,

Складская, 21

Стуса Василия, 2Б-3,

пл. Алексеевская, 11, 13;

переулок Вокзальный, 5, 11, 25;

переулок Товарный, 5-11.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.