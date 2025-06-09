Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда ДТЭК восстановит электричество

Массовое отключение света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 9 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00, однако время может меняться.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Ак.Вернадского, 18-51А,
- Иванова Игоря, 2,
- Китобойная, 6, 18-92а;
- Крутоярская, 21,
- Куприна, 50-54б,
- Люстдорфская дор., 164-170а,
- Шелухина, 1а-33а,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 38а,38б;
- Сухолиманная, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/корп.2, 49, 51,
- Черниговская, 1-24,
- переулок Климовича, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8;
- переулок 2-й Китобойный, 1-18а,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок Василия Кричевского, 2-7а,
- переулок Павла Чубинского, 3-7г,
- переулок Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14;
- переулок Каберне, 1/3, 4;
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Черниговский, 1а-8,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.
Работы до 17:00-20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на ж/м, 12, 1-а,
- Садовая, 1-39, 2-а,
- Садовая, 1-42, 3-я,
- Садовая, 1-49, 4-а,
- Садовая, 1-38, 5-а,
- Садовая, 1-14, 6-а,
- Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Петра Ивахненко, 81,83, 90А;
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а;
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Летняя, 23-41,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129;
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная дорога, 1-73,
- Наклонная, 1-59в, 174;
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Станислава Узикова, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1, 3, 5;
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119;
- Штилева, 2-118,
- дор. Николаевская, 65,
- переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3-6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Пролетарский, 1-15,
- переулок. Украинки Леси,10, 11,11А, 12, 20;
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 19:00
Центральный РЭС:
- Болтенко Михаила, 65-92,
- Геннадия Афанасьева, 82,
- Гранитная, 5-134А,
- Мельничная, 32в,
- Складская, 21
- Стуса Василия, 2Б-3,
- пл. Алексеевская, 11, 13;
- переулок Вокзальный, 5, 11, 25;
- переулок Товарный, 5-11.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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