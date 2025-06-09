Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли ДТЕК відновить електрику

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 9 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00, однак час може змінюватись.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Ак.Вернадського, 18-51А,
- Іванова Ігоря, 2,
- Китобійна, 6, 18-92а,
- Крутоярська, 21,
- Купріна, 50-54б,
- Люстдорфська дор., 164-170а,
- Шелухіна, 1а-33а,
- Педагогічна, 21,
- Планетна, 38а,38б,
- Сухолиманна, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/корп.2, 49, 51,
- Чернігівська, 1-24,
- пров. Климовича, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8,
- пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
- пров. Чехівського, 1-8,
- пров.Василя Кричевського, 2-7а,
- пров. Павла Чубинського, 3-7г,
- пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14,
- пров. Каберне, 1/3, 4,
- пров. Слави, 4-10,
- пров. Чернігівський, 1а-8,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.
Роботи до 17:00-20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а,
- Садова, 1-39, 2-а,
- Садова, 1-42, 3-я,
- Садова, 1-49, 4-а,
- Садова, 1-38, 5-а,
- Садова, 1-14, 6-а,
- Садова, 1-71,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
- Донецька, 1/1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка Петра, 81,83, 90А,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Коровицького Професора, 115-151,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Літня, 23-41,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Нежданової, 30в-62а, 117-129,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Південна дорога, 1-73,
- Похила, 1-59в, 174,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Узікова Станіслава, 9-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1, 3, 5;
- Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штильова, 2-118,
- дор. Миколаївська, 65,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Пересипський, 8-14,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3-6,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Пролетарський, 1-15,
- пров. Українки Лесі,10, 11,11А, 12, 20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- Болтенка Михайла, 65-92,
- Геннадія Афанасьєва, 82,
- Гранітна, 5-134А,
- Мельницька, 32в,
- Складська, 21
- Стуса Василя, 2Б-3,
- пл. Олексіївська, 11, 13;
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25;
- пров. Товарний, 5-11.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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