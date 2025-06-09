Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли ДТЕК відновить електрику

Бригада ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 9 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00, однак час може змінюватись.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Ак.Вернадського, 18-51А,

Іванова Ігоря, 2,

Китобійна, 6, 18-92а,

Крутоярська, 21,

Купріна, 50-54б,

Люстдорфська дор., 164-170а,

Шелухіна, 1а-33а,

Педагогічна, 21,

Планетна, 38а,38б,

Сухолиманна, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/корп.2, 49, 51,

Чернігівська, 1-24,

пров. Климовича, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8,

пров. 2-й Китобійний, 1-18а,

пров. Чехівського, 1-8,

пров.Василя Кричевського, 2-7а,

пров. Павла Чубинського, 3-7г,

пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14,

пров. Каберне, 1/3, 4,

пров. Слави, 4-10,

пров. Чернігівський, 1а-8,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б.

Роботи до 17:00-20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на ж/м, 12, 1-а,

Садова, 1-39, 2-а,

Садова, 1-42, 3-я,

Садова, 1-49, 4-а,

Садова, 1-38, 5-а,

Садова, 1-14, 6-а,

Садова, 1-71,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненка Петра, 81,83, 90А,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а,

Коровицького Професора, 115-151,

Кошиця Олександра, 1-69,

Літня, 23-41,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Наклона, 17/1,

Нежданової, 30в-62а, 117-129,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Південна дорога, 1-73,

Похила, 1-59в, 174,

Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 58,

Узікова Станіслава, 9-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1, 3, 5;

Шполянська, 74, 76, 107, 109, 117, 119,

Штильова, 2-118,

дор. Миколаївська, 65,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3-6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Пролетарський, 1-15,

пров. Українки Лесі,10, 11,11А, 12, 20,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

Болтенка Михайла, 65-92,

Геннадія Афанасьєва, 82,

Гранітна, 5-134А,

Мельницька, 32в,

Складська, 21

Стуса Василя, 2Б-3,

пл. Олексіївська, 11, 13;

пров. Вокзальний, 5, 11, 25;

пров. Товарний, 5-11.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.