Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 09:52
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли ДТЕК відновить електрику
Бригада ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 9 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні домівок міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00, однак час може змінюватись.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Ак.Вернадського, 18-51А,  
  • Іванова Ігоря, 2,
  • Китобійна, 6, 18-92а,
  • Крутоярська, 21,
  • Купріна, 50-54б,
  • Люстдорфська дор., 164-170а,
  • Шелухіна, 1а-33а,
  • Педагогічна, 21,
  • Планетна, 38а,38б,
  • Сухолиманна, 5, 16а, 16/14, 22, 29, 39, 40, 42, 46/корп.2, 49, 51,
  • Чернігівська, 1-24,
  • пров. Климовича, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
  • пров. Чехівського, 1-8,
  • пров.Василя Кричевського, 2-7а,
  • пров. Павла Чубинського, 3-7г,
  • пров. Іванова, 1/2, 1/1, 3, 3а, 8, 14,
  • пров. Каберне, 1/3, 4,
  • пров. Слави, 4-10,
  • пров. Чернігівський, 1а-8,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1б. 

Роботи до 17:00-20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а,
  • Садова, 1-39, 2-а,
  • Садова, 1-42, 3-я,
  • Садова, 1-49, 4-а,
  • Садова, 1-38, 5-а,
  • Садова, 1-14, 6-а,
  • Садова, 1-71,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненка Петра,  81,83, 90А,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Коровицького Професора, 115-151,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Літня, 23-41,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Нежданової, 30в-62а, 117-129,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Похила, 1-59в, 174,
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Узікова Станіслава, 9-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1, 3, 5;
  • Шполянська, 74,  76, 107, 109, 117, 119,
  • Штильова, 2-118,
  • дор. Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3-6,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. Пролетарський, 1-15,
  • пров. Українки Лесі,10, 11,11А, 12, 20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

  • Болтенка Михайла, 65-92,
  • Геннадія Афанасьєва, 82,
  • Гранітна, 5-134А,
  • Мельницька, 32в,
  • Складська, 21
  • Стуса Василя, 2Б-3,
  • пл. Олексіївська, 11, 13;
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25;
  • пров. Товарний, 5-11. 

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації