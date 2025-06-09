В Одесі бандити вимагали мільйон доларів викупу за викраденого хлопця

Затримання фігурантів. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одесі чоловіки викрали хлопця і вимагали мільйон доларів викупу з його батьків. Зловмисники отримали покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 та 10 років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, уродженці Закавказзя та України викрали 20-річного одесита, вивезли його до Києва та кілька днів утримували зв’язаним в орендованій квартирі. Підозрювані вимагали від батьків хлопця викуп у мільйон доларів. Аби змусити родину виконати вимоги, злочинці записували відео з погрозами, приставляючи до голови молодика пістолет і змушуючи його благати про порятунок. Налякані родичі, не маючи змоги зібрати таку суму, звернулися по допомогу до поліції. В результаті правоохоронцям вдалося швидко встановити місцезнаходження викрадачів, затримати їх разом із замовником під час передачі коштів і звільнити заручника.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Що вирішив суд

Одного фігуранта визнали винним за ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), іншого — за ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання). Їм присудили позбавлення волі на строк 8 та 10 років відповідно, з конфіскацією майна.

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