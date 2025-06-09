Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Покарання за викрадення людини — яке рішення суду на Одещині

Покарання за викрадення людини — яке рішення суду на Одещині

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 15:10
В Одесі бандити вимагали мільйон доларів викупу за викраденого хлопця
Затримання фігурантів. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одесі чоловіки викрали хлопця і вимагали мільйон доларів викупу з його батьків. Зловмисники отримали покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 та 10 років з конфіскацією майна. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, уродженці Закавказзя та України викрали 20-річного одесита, вивезли його до Києва та кілька днів утримували зв’язаним в орендованій квартирі. Підозрювані вимагали від батьків хлопця викуп у мільйон доларів. Аби змусити родину виконати вимоги, злочинці записували відео з погрозами, приставляючи до голови молодика пістолет і змушуючи його благати про порятунок. Налякані родичі, не маючи змоги зібрати таку суму, звернулися по допомогу до поліції. В результаті правоохоронцям вдалося швидко встановити місцезнаходження викрадачів, затримати їх разом із замовником під час передачі коштів і звільнити заручника.

Вимагали мільйон — викрадачі одесита отримали вирок - фото 1
Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Що вирішив суд

Одного фігуранта визнали винним за ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), іншого — за ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання). Їм присудили позбавлення волі на строк 8 та 10 років відповідно, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вимагав гроші за оформленні інвалідності. А також про те, як ділки на Миколаївщині заробляли на СЗЧ.

Одеса суд викрадення Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації