В Одесской области сжег авто родственника и хотел сбежать в Молдову

Сожженное авто. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области сжег авто родственника и пытался убежать в Молдову. Однако вблизи границы его задержали правоохранители, фигуранту грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

В Болградский райотдел полиции поступило сообщение о том, что на частном дворе пожилой женщины в одном из населенных пунктов Васильевской громады горит автомобиль "Volkswagen". Пожар ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным следствия, машину, которая принадлежала 47-летнему зятю хозяйки, поджег ее 35-летний внук. Мужчина разозлился на потерпевшего, потому что тот не заплатил ему деньги, которые обещал за строительство хозяйственной постройки. Поэтому подозреваемый ночью взял из сарая бабушки металлический прут и бутылку с горюче-смазочной жидкостью, разбил стекло в машине родственника, облил салон и поджег. В результате возгорания транспортное средство было полностью повреждено. После совершенного правонарушитель, надеясь избежать ответственности, хотел вне пунктов пропуска попасть в Молдову. Впрочем, полицейские с пограничниками остановили его у границы.

Какое наказание грозит

На фигуранта оформили админпротоколы по ч. 1 ст. 204-1 и ч. 1 ст. 202 Кодекса Украины. За это ему грозит до 8500 гривен штрафа или 15 суток ареста. Кроме того, поджигателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Мужчина может получить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который сжег авто брата из-за оскорбления. А также о военном который избил горожанина и украл его машину.