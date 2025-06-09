На Одещині спалив авто родича та хотів втекти у Молдову

Спалене авто. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини спалив авто родича та намагався втікти до Молдови. Однак поблизу кордону його затримали правоохоронці, фігуранту загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До Болградського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що на приватному подвір’ї літньої жінки в одному з населених пунктів Василівської громади горить автомобіль Volkswagen. Пожежу ліквідували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За даними слідства, автівку, яка належала 47-річному зятю господині, підпалив її 35-річний онук. Чоловік розізлився на потерпілого, бо той не заплатив йому гроші, які обіцяв за будівництво господарської споруди. Тому підозрюваний вночі взяв із сарая бабусі металевий прут та пляшку з паливно-мастильною рідиною, розбив скління на машині родича, облив салон і підпалив. У результаті загоряння транспортний засіб був повністю пошкоджений. Після скоєного правопорушник, сподіваючись уникнути відповідальності, хотів поза пунктами пропуску потрапити у Молдову. Втім, поліцейські із прикордонниками зупинили його біля кордону.

Яке покарання загрожує

На фігуранта оформили адмінпротоколи за ч. 1 ст. 204-1 та ч. 1 ст. 202 Кодексу України. За це йому загрожує до 8500 гривень штрафу або 15 діб арешту. Крім того, підпалювачу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Чоловік може отримати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який спалив авто брата через образу. А також про військового, який побив містянина та вкрав його машину.