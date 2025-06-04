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Очередной скандал в Одессе с ТЦК — парню сломали ключицу

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Дата публикации 4 июня 2025 19:20
Гончаренко рассказал об одессите, которому ТЦК сломали ключицу и не оказали помощь
ТЦК на улице. Фото иллюстративное: Судебно-юридическая газета

Жителю Одессы сломали ключицу работники терцентра комплектования во время задержания на улице. После этого военные ТЦК не оказали ему медицинскую помощь, а повезли на прохождение военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Задержание с переломом

По словам Алексея Гончаренко, работники ТЦК сломали мужчине ключицу, когда "паковали" его внутрь микроавтобуса для доставки в терцентр. Хирург, который был членом ВВК, сказал, что не может признать пострадавшего годным из-за травмы. Однако вместо того, чтобы оказать парню медицинскую помощь, у него отобрали паспорт и повезли в Черноморск на другую медицинскую комиссию.

"Откуда я это знаю? Этот человек — волонтер "Гончаренко-Центра". И просто повезло, что он смог найти телефон и связаться с родными. Сейчас человек в безопасности. Вся помощь оказана. Медики подтвердили, что волонтер сутки был с переломом без всякой медицинской помощи", — говорится в сообщении Алексея Гончаренко.

Сломали ключицу и повезли на ВВК — скандал с ТЦК в Одессе - фото 1
Пострадавший и справка. Фото: Алексей Гончаренко

Напомним, недавно мы писали о военном ТЦК, который избил учителя. А также о том, могут ли работники терцентров комплектования вручить боевую повестку заранее.

Алексей Гончаренко Одесса Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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