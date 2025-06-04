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Черговий скандал в Одесі з ТЦК — хлопцю зламали ключицю

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Дата публікації: 4 червня 2025 19:20
Гончаренко розповів про одесита, якому ТЦК зламали ключицю та не надали допомогу
ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Судово-юридична газета

Мешканцю Одеси зламали ключицю працівники терцентрів комплектування під час затримання на вулиці. Після цього військові ТЦК не надали йому медичну допомогу, а повезли на проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Затримання з переломом

За словами Олексія Гончаренко, працівники ТЦК зламали чоловіку ключицю, коли "пакували" його в середину мікроавтобуса для доставки до терцентру. Хірург, який був членом ВЛК, сказав, що не може визнати постраждалого придатним через травму. Однак замість того, щоб надати хлопцю медичну допомогу, в нього відібрали паспорт та повезли його у Чорноморськ на іншу медичну комісію.

"Звідки я це знаю? Ця людина — волонетер "Гончаренко-Центру". І просто пощастило, що він зміг знайти телефон і зв'язатися з рідними. Зараз людина в безпеці. Усю допомогу надано. Медики підтвердили, що волонтер добу був з переломом без жодної медичної допомоги",— йдеться у повідомленні Олексія Гончаренко.

Зламали ключицю та повезли на ВЛК — скандал із ТЦК в Одесі - фото 1
Постраждалий та довідка. Фото: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового ТЦК, який побив вчителя. А також про те, чи можуть працівники терцентрів комплектування вручити бойову повістку наперед.

Олексій Гончаренко Одеса Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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