Виконуючому обов'язки голови Хаджибейської райадміністрації Одеси Блажевському обрали розмір застави

Затримання підозрюваного. Фото: ГУНП

Суд встановив заставу у розмірі 2,27 мільйона гривень для посадовця з Одеси, якого підозрюють у вимаганні хабарів за встановлення кіосків. За даними ЗМІ, йдеться про тимчасово виконуючого обов'язки голови Хаджибейської райадміністрації Сергія Блажевського.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, Сергій Блажевський вимагав 100 тисяч гривень від підприємця за сприяння у розміщенні чотирьох кіосків. Крім того, наполягав на щомісячних виплатах — по 1000 грн за кожен МАФ. Його було затримано поліцією та СБУ в момент отримання обумовленої суми. Наразі він перебуває під вартою.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прохання надання неправомірної вигоди службовою особою за змовою). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про голову селищної ради, який продавав дозволи на розміщення газових заправних станцій. А також про посадовця Міноборони, який за гроші допомагав ухилятися від мобілізації.