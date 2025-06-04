Виконуючому обов'язки голови Хаджибейської райадміністрації Одеси Блажевському обрали розмір застави

Голову райадміністрації в Одесі можуть випустити під заставу
Суд встановив заставу у розмірі 2,27 мільйона гривень для посадовця з Одеси, якого підозрюють у вимаганні хабарів за встановлення кіосків. За даними ЗМІ, йдеться про тимчасово виконуючого обов'язки голови Хаджибейської райадміністрації Сергія Блажевського.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Подробиці справи
За даними слідства, Сергій Блажевський вимагав 100 тисяч гривень від підприємця за сприяння у розміщенні чотирьох кіосків. Крім того, наполягав на щомісячних виплатах — по 1000 грн за кожен МАФ. Його було затримано поліцією та СБУ в момент отримання обумовленої суми. Наразі він перебуває під вартою.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прохання надання неправомірної вигоди службовою особою за змовою). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про голову селищної ради, який продавав дозволи на розміщення газових заправних станцій. А також про посадовця Міноборони, який за гроші допомагав ухилятися від мобілізації.
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