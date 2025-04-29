ДБР затримало посадовця, який знімав призовників з обліку в ТЦК за хабарі

Затримання підозрюваного. Фото: Державне бюро розслідувань

Посадовець Міноборони за гроші впливав на працівників ТЦК, які знімали призовників з Одещини з військового обліку. Однак під час отримання чергової неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, посадовець Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ залучив до незаконної діяльності двох мешканців Одещини. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів США знятися з обліку. Якщо людина вже перебувала у розшуку за ухилення від мобілізації, їй обіцяли також "вирішити" і це питання.

Організатор оборудки запевняв клієнтів, що має зв’язки в одному з районних ТЦК Одеської області, де й підробляли дані для звільнення призовників. За попередніми даними, схемою встигло скористуватися 10 чоловіків, частина яких вже встановлена. Правоохоронці затримали фігуранта під час одержання другої частини неправомірної вигоди від одного з ухилянтів у сумі 6 тисяч доларів.

Вилучені гроші. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди за змовою осіб). Йому загрожує від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про працівника ТЦК, який виключав призовників із реєстрів. А також про мешканця Одещини, який запропорував хабар прикордоннику аби виїхати.