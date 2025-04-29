ГБР задержало чиновника, который снимал призывников с учета в ТЦК за взятки

Задержание подозреваемого. Фото: Государственное бюро расследований

Чиновник Минобороны за деньги влиял на работников ТЦК, которые снимали призывников из Одесчины с воинского учета. Однако во время получения очередной неправомерной выгоды его задержали правоохранители.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, чиновник Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ привлек к незаконной деятельности двух жителей Одесской области. Они искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов США сняться с учета. Если человек уже находился в розыске за уклонение от мобилизации, ему обещали также "решить" и этот вопрос. Организатор сделки уверял клиентов, что имеет связи в одном из районных ТЦК Одесской области, где и подделывали данные для увольнения призывников.

По предварительным данным, схемой успело воспользоваться 10 мужчин, часть которых уже установлена. Правоохранители задержали фигуранта во время получения второй части неправомерной выгоды от одного из уклонистов в сумме 6 тысяч долларов.

Изъятые деньги. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды по сговору лиц). Ему грозит от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о работнике ТЦК, который исключал призывников из реестров. А также о жителе Одесской области, который предложил взятку пограничнику, чтобы уехать.