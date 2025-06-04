Исполняющему обязанности главы Хаджибейской райадминистрации Одессы Блажевскому избрали размер залога

Задержание подозреваемого. Фото: ГУНП

Суд установил залог в размере 2,27 миллионов гривен для чиновника из Одессы, которого подозревают в вымогательстве взяток за установку киосков. По данным СМИ, речь идет о временно исполняющем обязанности председателя Хаджибейской райадминистрации Сергее Блажевском.

Об этом сообщают местные СМИ.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, Сергей Блажевский требовал 100 тысяч гривен от предпринимателя за содействие в размещении четырех киосков. Кроме того, настаивал на ежемесячных выплатах — по 1000 грн за каждый МАФ. Он был задержан полицией и СБУ в момент получения оговоренной суммы. Сейчас он находится под стражей.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (просьба предоставления неправомерной выгоды должностным лицом по сговору). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о главе поселкового совета, который продавал разрешения на размещение газовых заправочных станций. А также о чиновнике минобороны, который за деньги помогал уклоняться от мобилизации.