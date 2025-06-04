В Одессе ликвидировали подпольный цех, где производили якобы молдавские сигареты

Подпольный цех. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одессе ликвидирована масштабная схема по незаконному производству сигарет. Правоохранители изъяли у фигурантов оборудование, сырье и другие товарно-материальные ценности, стоимость которых превышает 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Во время обысков производственных и складских помещений был обнаружен цех, где незаконно производили сигареты различных марок. Правоохранители изъяли полноценную линию для производства сигарет, станок для набивки, около 60 тысяч сигаретных гильз и почти 3 центнера табачного сырья в бумажных мешках. Кроме того, полиграфическую продукцию для изготовления пачек и упаковочные ленты.

Также были проведены обыски на территории автотранспортного предприятия, которое использовал фигурант производства. Там правоохранители изъяли около 5 тонн табачного сырья, 360 рулонов бумаги для изготовления сигарет, коробки с тысячами акцизных марок Молдовы. Кроме того, полицейские обнаружили грузовик с 14 поддонами полиграфической продукции для упаковки и фасовки.

Готовая продукция. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Одновременно в пункте пропуска "Орловка" был проведен обыск грузового автомобиля. В нем среди минеральной воды из Грузии пытались незаконно ввезти в Украину составные части производственной линии для изготовления сигарет.

Табак в станке. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Действия дельцов подпадают под ч. 1 ст. 177-2 УК Украины (изготовление, приобретение, хранение или реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий). Согласно санкции этой статьи, фигурантам грозит до 850 гривен штрафа с конфискацией орудий производства и продукции.

Напомним, недавно мы писали о подпольном цехе в Одесской области с миллионным доходом. А также о вейпах на 14 миллионов, которые пытались вывезти в Молдову.