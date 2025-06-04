В Одесі ліквідували підпільний цех, де виробляли нібито молдовські сигарети

Мільйонний прибуток — в Одесі підпільно робили цигарки
В Одесі ліквідовано масштабну схему з незаконного виробництва сигарет. Правоохоронці вилучили у фігурантів обладнання, сировину та інші товарно-матеріальні цінності, вартість яких перевищує 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
Під час обшуків виробничих та складських приміщень було виявлено цех, де незаконно виробляли сигарети різних марок. Правоохоронці вилучили: повноцінну лінію для виробництва сигарет, станок для набивання, близько 60 тисяч сигаретних гільз, та майже 3 центнери тютюнової сировини, прихованої в паперових мішках. Крім того, поліграфічну продукцію для виготовлення пачок та пакувальні стрічки.
Також були проведені обшуки на території автотранспортного підприємства, яке використовує фігурант провадження. Там правоохоронці вилучили близько 5 тонн тютюнової сировини, 360 рулонів паперу для виготовлення сигарет, коробки з тисячами марок акцизного податку Молдови. Крім того, поліцейські виявили вантажівку з 14 піддонами поліграфічної продукції для пакування та фасування.
Одночасно у пункті пропуску "Орлівка" було проведено обшук вантажного автомобіля. В ньому серед мінеральної води із Грузії намагалися незаконно ввезти в Україну складові частини виробничої лінії для виготовлення сигарет.
Яке покарання загрожує
Дії ділків підпадають під ч. 1 ст. 177-2 КК України (Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів). Відповідно до санкції цієї статті, фігурантам загрожує до 850 гривень штрафу з конфіскацією знарядь виробництва і продукції.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про підпільний цех на Одещині із мільйонним доходом. А також про вейпи на 14 мільйонів, які намагалися вивезти у Молдову.
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