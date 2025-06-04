В Одесі ліквідували підпільний цех, де виробляли нібито молдовські сигарети

Підпільний цех. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

В Одесі ліквідовано масштабну схему з незаконного виробництва сигарет. Правоохоронці вилучили у фігурантів обладнання, сировину та інші товарно-матеріальні цінності, вартість яких перевищує 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Під час обшуків виробничих та складських приміщень було виявлено цех, де незаконно виробляли сигарети різних марок. Правоохоронці вилучили: повноцінну лінію для виробництва сигарет, станок для набивання, близько 60 тисяч сигаретних гільз, та майже 3 центнери тютюнової сировини, прихованої в паперових мішках. Крім того, поліграфічну продукцію для виготовлення пачок та пакувальні стрічки.

Також були проведені обшуки на території автотранспортного підприємства, яке використовує фігурант провадження. Там правоохоронці вилучили близько 5 тонн тютюнової сировини, 360 рулонів паперу для виготовлення сигарет, коробки з тисячами марок акцизного податку Молдови. Крім того, поліцейські виявили вантажівку з 14 піддонами поліграфічної продукції для пакування та фасування.

Готова продукція. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Одночасно у пункті пропуску "Орлівка" було проведено обшук вантажного автомобіля. В ньому серед мінеральної води із Грузії намагалися незаконно ввезти в Україну складові частини виробничої лінії для виготовлення сигарет.

Табак у станку. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Дії ділків підпадають під ч. 1 ст. 177-2 КК України (Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів). Відповідно до санкції цієї статті, фігурантам загрожує до 850 гривень штрафу з конфіскацією знарядь виробництва і продукції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підпільний цех на Одещині із мільйонним доходом. А також про вейпи на 14 мільйонів, які намагалися вивезти у Молдову.