В Одесской области накрыли цех по незаконному производству сигарет

Работники БЭБ на обыске. Фото: Бюро экономической безопасности

В Одесской области правоохранители накрыли цех по незаконному производству сигарет в промышленных масштабах. У фигурантов изъяли имущества и товара на более 5,6 миллиона гривен, на дельцов открыты дела.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

По данным следствия, житель Одесской области обустроил подпольное производство сигарет в нежилых помещениях на границе с Молдовой. К деятельности он привлек еще двух местных жителей Болградского района. В антисанитарных условиях они изготавливали сигареты и паковали их в пачки по 20 штук без акцизных марок. В дальнейшем готовую продукцию транспортировали к местам реализации. Заказы дельцы принимали и отправляли по почте по всей территории Украины через специально созданный канал в Viber. Там они регулярно публиковали объявления с информацией об имеющемся ассортименте табачных изделий, цены на них и условия приобретения.

Станок для производства сигарет. Фото: Бюро экономической безопасности

Цех дельцов. Фото: Бюро экономической безопасности

Правоохранители провели обыски в помещении, где изготавливали товар и по месту жительства фигурантов. В результате было изъято более 112 кг табака, более 10 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, оборудование для изготовления и фасовки, а также 132 тысячи гильз. Общая стоимость этого имущества составляет около 5,6 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

Фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров и марок акцизного налога, совершенное группой лиц). Им грозит до 170 тысяч гривен штрафа с конфискацией продукции.

Напомним, недавно мы писали о вейпах на 14 миллионов, которые вывозили в Молдову. А также о контрабанде сигарет в Одесской области.