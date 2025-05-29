На Одещині накрили цех з незаконного виробництва сигарет

Працівники БЕБ на обшуку. Фото: Бюро економічної безпеки

На Одещині правоохоронці накрили цех з незаконного виробництва цигарок у промислових масштабах. У фігурантів вилучили майна та товару на понад 5,6 мільйона гривень, на ділків відкрито справи.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

За даними слідства, мешканець Одещини облаштував підпільне виробництво сигарет в нежитлових приміщеннях на кордоні з Молдовою. До діяльності він залучив ще двох місцевих жителів Болградського району. В антисанітарних умовах вони виготовляли сигарети й пакували їх в пачки по 20 штук без акцизних марок. Надалі готову продукцію транспортували до місць реалізації. Замовлення ділки приймали та надсилали поштою по всій території України через спеціально створений канал у Viber. Там вони регулярно публікували оголошення з інформацією про наявний асортимент тютюнових виробів, ціни на них та умови придбання.

Верстат для виробництва сигарет. Фото: Бюро економічної безпеки

Цех ділків. Фото: Бюро економічної безпеки

Правоохоронці провели обшуки у приміщенні, де виготовляли товар та за місцем проживанням фігурантів. В результаті було вилучено понад 112 кг тютюну, більше 10 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, обладнання для виготовлення та фасування, а також 132 тисячі гільз. Загальна вартість цього майна становить близько 5,6 млн грн.

Яке покарання загрожує

Фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів та марок акцизного податку, вчинене групою осіб). Їм загрожує до 170 тисяч гривень штрафу із конфіскацією продукції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вейпи на 14 мільйонів, які вивозили у Молдову. А також про контрабанду сигарет на Одещині.