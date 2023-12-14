На Одесчине разоблачили партию контрабандных электронных сигарет

Правоохранители разоблачили контрабанду. Фото: БЕБ

В Одесской области специалисты БЭБ изъяли контрабандные электронные сигареты на 10 миллионов гривен. Известно, что продавались безакцизные товары через многотысячный телеграмм-канал.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Детали схемы

В апреле 2022 года одессит создал телеграмм-канал, через который продавал электронные сигареты и компоненты к ним. Продукцию хранил в арендованном помещении, которое обустроил под склад. Доставку сигарет фигурант производил по всей Украине одной из почтовых служб.

Что нашли во время обысков

В результате проведенных обысков работники Бюро изъяли товар стоимостью 10,3 миллиона гривен, а именно:

11 тысяч электронных сигарет,

оборудование для изготовления жидкости,

системы нагрева,

алкогольные напитки без марок акцизного налога,

более 5 тыс. емкостей (объемом 10 мл и 30 мл) с табачной жидкостью, наклейки для них,

мобильные телефоны, ноутбуки,

картонные упаковки для готовой продукции.

Напомним, в Одессе на скамью подсудимых отправили местного жителя, занимавшегося продажей контрабанды. Мужчина продавал электронные сигареты без соответствующих разрешений и акцизных марок.

Также на таможне в Одесской области обнаружили автобус, пытавшийся перевезти контрабанду. Водитель спрятал в полостях салона около 17 тысяч пачек сигарет.