В Одесі виявили контрабандного тютюну на 100 мільйонів

Підпільний тютюновий склад. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі виявили підпільний склад тютюнових виробів. Відомо, що вилучили понад 6 тонн контрабандної продукції на 100 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці шахрайської схеми

На території Одеси та області шахраї здійснювали оптову та роздрібну реалізацію безакцизних тютюнових виробів через орендовані кіоски, ресторани та кур’єрські служби доставки.

Підпільний тютюновий склад. Фото: Одеська обласна прокуратура

На складі, який знаходився у Хаджибейському районі міста, правоохоронці виявили та вилучили 1,2 млн пачок цигарок різних брендів та понад 6,5 тонн кальянного тютюну без марок акцизного податку. Вартість вилученого склала майже 103 млн гривень.

Підпільний тютюновий склад. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Наразі увесь підпільний товар вилучено. Шахраям повідомили про підозру за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Їм загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який займався продажем контрабанди. Чоловік продавав електронні сигарети без відповідних дозволів та акцизних марок.

Також на митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.