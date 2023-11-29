Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині виявили партію контрабандних сигарет arrow

На Одещині виявили партію контрабандних сигарет

29 листопада 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині виявили партію контрабандних сигарет
Правоохоронці вилучили коробки з сигаретами. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили велику партію контрабанди. Правоохоронці знайшли контейнер з безакцизними сигаретами на 32 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Читайте також:

Деталі схеми

Логістична компанія незаконним шляхом намагалася завезти до України 400 тисяч пачок сигарет з Ісламської Республіки Пакистан. Проте контрабанду виявили на кордоні та затримали перевізників. Контейнер з контрафактом знаходився у Ренійському торговельному порту.

Яке покарання загрожує

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, шляхи постачання тютюнових виробів та їх подальшої реалізації. Правопорушникам загрожує до 5 років увʼязнення за ч. 1 ст. 204 КК України. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який займався продажем контрабанди. Чоловік продавав електронні сигарети без відповідних дозволів та акцизних марок. 

Також на митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Української мови може стати менше, а російської — більше: подробиці - 80x80

Української мови може стати менше, а російської — більше: подробиці

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі