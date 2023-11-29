На Одещині виявили партію контрабандних сигарет

Правоохоронці вилучили коробки з сигаретами. Фото: БЕБ

В Одеській області фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили велику партію контрабанди. Правоохоронці знайшли контейнер з безакцизними сигаретами на 32 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Деталі схеми

Логістична компанія незаконним шляхом намагалася завезти до України 400 тисяч пачок сигарет з Ісламської Республіки Пакистан. Проте контрабанду виявили на кордоні та затримали перевізників. Контейнер з контрафактом знаходився у Ренійському торговельному порту.

Яке покарання загрожує

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, шляхи постачання тютюнових виробів та їх подальшої реалізації. Правопорушникам загрожує до 5 років увʼязнення за ч. 1 ст. 204 КК України. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який займався продажем контрабанди. Чоловік продавав електронні сигарети без відповідних дозволів та акцизних марок.

Також на митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.