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В Одесской области обнаружили партию контрабандных сигарет

29 ноября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области обнаружили партию контрабандных сигарет
Правоохранители изъяли коробки с сигаретами. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) изъяли крупную партию контрабанды. Правоохранители обнаружили контейнер с безакцизными сигаретами на 32 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

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Детали схемы

Логистическая компания незаконным путем пыталась ввезти в Украину 400 тысяч пачек сигарет из Исламской Республики Пакистан. Однако контрабанда была обнаружена на границе и задержана перевозчиками. Контейнер с контрафактом находился в Ренийском торговом порту.

Какое наказание грозит

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, пути поставки табачных изделий и их дальнейшей реализации. Правонарушителям грозит до 5 лет тюрьмы по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе на скамью подсудимых отправили местного жителя, занимавшегося продажей контрабанды. Мужчина продавал электронные сигареты без соответствующих разрешений и акцизных марок.

Также на таможне в Одесской области обнаружили автобус, пытавшийся перевезти контрабанду. Водитель спрятал в полостях салона около 17 тысяч пачек сигарет.

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