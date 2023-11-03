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На Одещині викрили торговців безакцизними сигаретами

3 листопада 2023 12:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині викрили торговців безакцизними сигаретами
Вилучені сигарети на Одещині. ФОТО: БЕБ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області припинили діяльність нелегальної мережі продажу безакцизних іноземних сигарет. Під час операційно-слідчих дій вилучено товару на суму понад 5 млн грн. Одна з продавчинь навіть спробувала підпалити сигарети, щоб уникнути конфіскації товару.

Про це повідомляє БЕБ.

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Деталі справи

За попередніми даними, сигарети, включаючи тютюнові вироби без марок акцизного податку, продавалися зі складських приміщень, які були вже виявлені детективами Теруправління. Ці товари збувалися в мережі місцевих магазинів та МАФів у містах Одеса, Білгород-Дністровськ, та Чорноморськ.

Скільки товару вилучено

Під час операції було вилучено 55 тисяч пачок сигарет, понад 700 штук електронних сигарет, тютюн, майже 500 пачок стіків Iqos та гроші, одержані від незаконної діяльності. Загальна вартість вилученого становить понад 5 млн грн.

Контрабанда на Одещині

Нагадаємо, фахівці Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили в Одесі шахрайську схему, яка займалася ввезенням контрабандного товару. Ділки намагалися оминувши митницю провезти коштовне стоматологічне обладнання. 

Також на митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.

Ще ми писали, що в Одеській області правоохоронці затримали зловмисників, які перевозили партію контрафактних сигарет. Чоловіки з метою подальшого збуту зберігали безакцизні тютюнові вироби, сума яких становить майже 120 тисяч гривень.

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