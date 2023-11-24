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В Одесі судитимуть торговця контрабандними сигаретами

24 листопада 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі судитимуть торговця контрабандними сигаретами
Безакцизні електронні сигарети. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на лаві підсудних відправили місцевого мешканця, який займався продажем контрабанди. Чоловік продавав електронні сигарети без відповідних дозволів та акцизних марок. 

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України. 

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35-річний містянин майже рік купував та зберігав незаконно виготовлені тютюнові вироби. Надалі продукцію продавав через оголошення в Інтернеті та на ринках Одеси. 

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 4 тис. незаконно виготовлених електронних сигарет відомих марок з рідиною для нагрівання. Загальна орієнтовна вартість вилученого товару складає понад 1,5 млн гривень. На майно накладено арешт.

Яке покарання загрожує

Наразі до суду вже скерували обвинувальний акт за ч. 1 ст. 204 КК України. Горе-підприємцю загрожує до 5 років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одесі викрили місцеву мешканку, яка ховала наркотичні препарати у пакунку з борошном. Жінка таким чином зберігала партію метадону, який збиралася збути.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.

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