В Одессе будут судить торговца контрабандными сигаретами
В Одессе на скамье подсудимых отправили местного жителя, занимавшегося продажей контрабанды. Мужчина продавал электронные сигареты без соответствующих разрешений и акцизных марок.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.
35-летний горожан почти год покупал и хранил незаконно изготовленные табачные изделия. В дальнейшем продукцию продавал через объявления в Интернете и рынках Одессы.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 4 тыс. незаконно изготовленных электронных сигарет известных марок с жидкостью для нагрева. Общая ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 1,5 млн. гривен. На имущество наложен арест.
Какое наказание грозит
В суд уже направили обвинительный акт по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Горе-предпринимателю грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, в Одессе разоблачили местную жительницу, которая прятала наркотические препараты в свертке с мукой. Женщина таким образом сохраняла партию метадона, собиравшегося сбыть.
Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.
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