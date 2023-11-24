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В Одессе будут судить торговца контрабандными сигаретами

24 ноября 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут судить торговца контрабандными сигаретами
Безакцизные электронные сигареты. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе на скамье подсудимых отправили местного жителя, занимавшегося продажей контрабанды. Мужчина продавал электронные сигареты без соответствующих разрешений и акцизных марок.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.

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35-летний горожан почти год покупал и хранил незаконно изготовленные табачные изделия. В дальнейшем продукцию продавал через объявления в Интернете и рынках Одессы.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 4 тыс. незаконно изготовленных электронных сигарет известных марок с жидкостью для нагрева. Общая ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 1,5 млн. гривен. На имущество наложен арест.

Какое наказание грозит

В суд уже направили обвинительный акт по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Горе-предпринимателю грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе разоблачили местную жительницу, которая прятала наркотические препараты в свертке с мукой. Женщина таким образом сохраняла партию метадона, собиравшегося сбыть.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.

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