Транспортували кокаїн через порт — в Одесі засудили наркобізнесменів

Правоохоронці затримали злочинців. Фото: Офіс генерального прокурора

В Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

Читайте також:

Деталі схеми

Наприкінці серпня 2020 року іноземці здійснили контрабанду кокаїну через Одеський морський торговельний порт. Наркотик прибув з Республіки Перу у контейнері всередині конструкцій верстата, розфасований у 114 брикетах. Більшість з них мали фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказувало на приналежність до певного наркосиндикату, а загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині становить понад 80,6 кг. Затримати злочинців вдалося під час вивантаження наркотиків з судна.

Який вирок виніс суд

Чотирьох громадян Ізраїлю визнали винними у контрабанді наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України). Їх засудили до 11 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі викрили місцеву мешканку, яка ховала наркотичні препарати у пакунку з борошном. Жінка таким чином зберігала партію метадону, який збиралася збути.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.