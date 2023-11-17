Транспортировали кокаин через порт — в Одессе осудили наркобизнесменов

Правоохранители задержали преступников. Фото: Офис генерального прокурора

В Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного оборота наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

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Детали схемы

В конце августа 2020 года иностранцы провели контрабанду кокаина через Одесский морской торговый порт. Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнер внутри конструкций станка, расфасованный в 114 брикетах. Большинство из них имели фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывало на принадлежность к определенному наркосиндикату, а общее количество кокаина в спрессованном веществе составляет более 80,6 кг. Задержать преступников удалось при выгрузке наркотиков из судна.

Какой приговор вынес суд

Четверо граждан Израиля признаны виновными в контрабанде наркотических средств (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Их приговорили к 11 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе разоблачили местную жительницу, которая прятала наркотические препараты в свертке с мукой. Женщина таким образом сохраняла партию метадона, собиравшегося сбыть.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.