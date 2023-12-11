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В Одессе обнаружили контрабандного табака на 100 миллионов

11 декабря 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе обнаружили контрабандного табака на 100 миллионов
Подпольный табачный состав. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе обнаружен подпольный состав табачных изделий. Известно, что изъяли более шести тонн контрабандной продукции на 100 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности мошеннической схемы

На территории Одессы и области жулики осуществляли оптовую и розничную реализацию безакцизных табачных изделий через арендованные киоски, рестораны и курьерские службы доставки.

Подпольный табачный состав. Фото: Одесская областная прокуратура

На складе, который находился в Хаджибейском районе города, правоохранители обнаружили и изъяли 1,2 млн пачек сигарет разных брендов и более 6,5 тонны кальянного табака без марок акцизного налога. Стоимость изъятого составила почти 103 млн. гривен.

Подпольный табачный состав. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

В настоящее время весь подпольный товар изъят. Мошенникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 УК Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе на скамью подсудимых отправили местного жителя, занимавшегося продажей контрабанды. Человек продавал электронные сигареты без соответствующих разрешений и акцизных марок.

Также на таможне в Одесской области обнаружили автобус, пытавшийся перевезти контрабанду. Водитель спрятал в полостях салона около 17 тысяч пачек сигарет.

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