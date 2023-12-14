На Одещині викрили партію контрабандних електронних сигарет

Правоохоронці викрили контрабанду. Фото: БЕБ

На Одещині фахівці БЕБ вилучили контрабандні електронні сигарети на 10 мільйонів гривень. Відомо, що продавалися безакцизні товари через багатотисячний телеграм-канал.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Деталі схеми

У квітні 2022 року одесит створив телеграм-канал, через який продавав електронні сигарети та компоненти до них. Продукцію зберігав в орендованому приміщенні, яке облаштував під склад. Доставку сигарет фігурант здійснював по всій Україні однією з поштових служб.

Що знайшли під час обшуків

У результаті проведених обшуків працівники Бюро вилучили товар вартістю 10,3 мільйона гривень, а саме:

11 тисяч електронних сигарет,

устаткування для виготовлення рідини,

системи нагрівання,

алкогольні напої без марок акцизного податку,

понад 5 тис. місткостей (об’ємом 10 мл та 30 мл) з тютюновою рідиною, наліпки для них,

мобільні телефони, ноутбуки,

картонні упаковки для готової продукції.

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який займався продажем контрабанди. Чоловік продавав електронні сигарети без відповідних дозволів та акцизних марок.

Також на митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.