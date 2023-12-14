На Одещині викрили партію контрабандних електронних сигарет
На Одещині фахівці БЕБ вилучили контрабандні електронні сигарети на 10 мільйонів гривень. Відомо, що продавалися безакцизні товари через багатотисячний телеграм-канал.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.
Деталі схеми
У квітні 2022 року одесит створив телеграм-канал, через який продавав електронні сигарети та компоненти до них. Продукцію зберігав в орендованому приміщенні, яке облаштував під склад. Доставку сигарет фігурант здійснював по всій Україні однією з поштових служб.
Що знайшли під час обшуків
У результаті проведених обшуків працівники Бюро вилучили товар вартістю 10,3 мільйона гривень, а саме:
- 11 тисяч електронних сигарет,
- устаткування для виготовлення рідини,
- системи нагрівання,
- алкогольні напої без марок акцизного податку,
- понад 5 тис. місткостей (об’ємом 10 мл та 30 мл) з тютюновою рідиною, наліпки для них,
- мобільні телефони, ноутбуки,
- картонні упаковки для готової продукції.
Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який займався продажем контрабанди. Чоловік продавав електронні сигарети без відповідних дозволів та акцизних марок.
Також на митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.
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