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На Одещині викрили партію контрабандних електронних сигарет

14 грудня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині викрили партію контрабандних електронних сигарет
Правоохоронці викрили контрабанду. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині фахівці БЕБ вилучили контрабандні електронні сигарети на 10 мільйонів гривень. Відомо, що продавалися безакцизні товари через багатотисячний телеграм-канал. 

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки. 

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Деталі схеми

У квітні 2022 року одесит створив телеграм-канал, через який продавав електронні сигарети та компоненти до них. Продукцію зберігав в орендованому приміщенні, яке облаштував під склад. Доставку сигарет фігурант здійснював по всій Україні однією з поштових служб.

Що знайшли під час обшуків

У результаті проведених обшуків працівники Бюро вилучили товар вартістю 10,3 мільйона гривень, а саме:

  • 11 тисяч електронних сигарет,
  • устаткування для виготовлення рідини,
  • системи нагрівання,
  • алкогольні напої без марок акцизного податку,
  • понад 5 тис. місткостей (об’ємом 10 мл та 30 мл) з тютюновою рідиною, наліпки для них,
  • мобільні телефони, ноутбуки,
  • картонні упаковки для готової продукції.

Нагадаємо, в Одесі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який займався продажем контрабанди. Чоловік продавав електронні сигарети без відповідних дозволів та акцизних марок. 

Також на митниці в Одеській області виявили автобус, який намагався перевезти контрабанду. Водій заховав у порожнинах салону майже 17 тисяч пачок сигарет.

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