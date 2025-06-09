Жестоко избили и пытали сына военного в Одесской области - подросткам грозит лишение свободы

Фигурант в полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Соцсетями распространили видео с жестоким избиением подростками сына военного в Одесской области. Дело начала расследовать полиция, фигурантам, которых быстро разыскали, грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Соцсетями была распространена запись, на которой подросток в селе Маразлиевка бьет ребенка руками и ногами, угрожает ножом, а второй парень все снимает на камеру и смеется. Пострадавший сначала молчал об избиении и сказал маме, что просто упал. Только позже все стало известно старшему брату, а затем и главе Белгород-Днестровской ОТГ. Нападающий объяснил свои действия оскорблениями, которые якобы слышал от потерпевшего.

Полицейские установили правонарушителей, которыми, по данным следствия, оказались двое товарищей 16-ти и 17-ти лет. Сейчас они задержаны, решается вопрос о сообщение им о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Какое наказание грозит

Согласно санкции ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки по сговору лиц), фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет. Сейчас молодым людям избирают меру пресечения.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который сжег авто родственника и хотел сбежать в Молдову. А также об избиении парня работниками ТЦК.