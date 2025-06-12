Смерть немовляти на Одещині - що загрожує матері дитини

Смерть немовляти на Одещині — поліція розпочала розслідування
У Біляївській ОТГ на Одещині поліцейські розслідують смерть немовляти. На матір дитини відкрили справу за фактом невиконення обов'язків з догляду, жінці загрожує ув'язнення.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці справи
За даними слідства, 33-річна жінка лягла з сином спати, а прокинувшись, виявила малюка без ознак життя. Тіло хлопчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо смерть дитини настала внаслідок пневмонії. З фігуранткою також мешкає ще двоє діточок 4 та 7 років. Родина перебуває на обліку у соціальній службі. Слідчі разом з ювенальними поліцейськими встановлюють всі обставини трагедії.
Що загрожує матері
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть" та статті 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). За це жінці загрожує від 2 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині катували дитину військового. А також про те, як на Одещині загинула матір разом із своїми сином та донькою.
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