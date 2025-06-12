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Головна Одеса Смерть немовляти на Одещині — поліція розпочала розслідування

Смерть немовляти на Одещині — поліція розпочала розслідування

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Дата публікації: 12 червня 2025 10:28
Смерть немовляти на Одещині - що загрожує матері дитини
Поліцейська протоколює. Фото ілюстративне: ГУНП
Ключові моменти Подробиці справи Що загрожує матері

У Біляївській ОТГ на Одещині поліцейські розслідують смерть немовляти. На матір дитини відкрили справу за фактом невиконення обов'язків з догляду, жінці загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 33-річна жінка лягла з сином спати, а прокинувшись, виявила малюка без ознак життя. Тіло хлопчика слідчі направили на судово-медичну експертизу. Попередньо смерть дитини настала внаслідок пневмонії. З фігуранткою також мешкає ще двоє діточок 4 та 7 років. Родина перебуває на обліку у соціальній службі. Слідчі разом з ювенальними поліцейськими встановлюють всі обставини трагедії. 

Що загрожує матері

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть" та статті 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). За це жінці загрожує від 2 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині катували дитину військового. А також про те, як на Одещині загинула матір разом із своїми сином та донькою.

Одеса смерть діти поліція Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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