Наслідки атаки на Одещину дронами-камікадзе 12 червня 2025 року (фото)

Знищена будівля. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Вночі Росія здійснила чергову дронову атау на Вилківську ОТГ на Одещині. Силам ППО вдалося збити частину ворожих БпЛА, однак не обійшлося без ушкоджень цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Атака на Одещину

Внаслідок дронової атаки було пошкоджено підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків у Вилківській ОТГ. Постраждалих, на щастя, немає. На місцях влучань зайнялися пожежі — вогонь знищив 2 комбайни та один вантажний автомобіль. Однак загоряння швидко ліквідували рятувальники.

"Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 14 рятувальників. Від місцевої пожежної команди 1 одиниця техніки та 3 особи",— йдеться у повідомленні рятувальників.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник за роботою. Фото: ДСНС Одещини

На місці атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура відкрила справу

Ізмаїльська окружна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України (вчинення воєнних злочинів). Правоохоронці ретельно документують усі наслідки дронової атаки РФ.

Знищені склади. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Руйнації після атаки. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Знищена споруда. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Одещину в ніч проти 11 червня. А також про обстріл Харкова безпілотниками.