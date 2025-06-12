Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса З'явилися перші фото нічної атаки на Одещину

З'явилися перші фото нічної атаки на Одещину

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 09:19
Наслідки атаки на Одещину дронами-камікадзе 12 червня 2025 року (фото)
Знищена будівля. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація
Ключові моменти Атака на Одещину Прокуратура відкрила справу

Вночі Росія здійснила чергову дронову атау на Вилківську ОТГ на Одещині. Силам ППО вдалося збити частину ворожих БпЛА, однак не обійшлося без ушкоджень цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Реклама
Читайте також:

Атака на Одещину

Внаслідок дронової атаки було пошкоджено підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків у Вилківській ОТГ. Постраждалих, на щастя, немає. На місцях влучань зайнялися пожежі — вогонь знищив 2 комбайни та один вантажний автомобіль. Однак загоряння швидко ліквідували рятувальники.

"Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 14 рятувальників. Від місцевої пожежної команди 1 одиниця техніки та 3 особи",— йдеться у повідомленні рятувальників.

Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини
Возможно, это изображение 2 человека, огонь и текст
Рятувальник за роботою. Фото: ДСНС Одещини
None - фото 3
На місці атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура відкрила справу

Ізмаїльська окружна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України (вчинення воєнних злочинів). Правоохоронці ретельно документують усі наслідки дронової атаки РФ.

None - фото 4
Знищені склади. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація
None - фото 5
Руйнації після атаки. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація
None - фото 6
Знищена споруда. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Одещину в ніч проти 11 червня. А також про обстріл Харкова безпілотниками.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації