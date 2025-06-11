Последствия атаки РФ на Одесскую область дронами в ночь на 11 июня (фото)

Горящий дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня ночью гражданская инфраструктура Одесской области вновь оказалась под ударами российских дронов-камикадзе. Были повреждены дома и машины людей, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области и Одесская областная прокуратура.

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Последствия атаки

РФ нанесла удары дронами по Измаильскому и Белгород-Днестровскому районам. В результате атаки разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 27 пожарных, от местных пожарных команд — 2 единицы техники и 5 человек личного состава", — говорится в сообщении спасателей.

Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Здание пылает. Фото: ГСЧС Одесской области

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело



Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Осмотр еще продолжается, полный перечень разрушений и повреждений пока устанавливается. Правоохранители фиксируют все последствия атаки.

Спасатели работают. Фото: Одесская областная прокуратура

После пожара. Фото: Одесская областная прокуратура

Пожар на месте прилета. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области прогремели взрывы. А также о том, как вчера сбивали дроны над регионом.