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Главная Одесса Одесчина под ударом — появились фото последствий ночной атаки

Одесчина под ударом — появились фото последствий ночной атаки

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Дата публикации 11 июня 2025 09:22
Последствия атаки РФ на Одесскую область дронами в ночь на 11 июня (фото)
Горящий дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня ночью гражданская инфраструктура Одесской области вновь оказалась под ударами российских дронов-камикадзе. Были повреждены дома и машины людей, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области и Одесская областная прокуратура.

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Последствия атаки

РФ нанесла удары дронами по Измаильскому и Белгород-Днестровскому районам. В результате атаки разрушения и повреждения получили дачные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили и гражданские плавсредства. На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 27 пожарных, от местных пожарных команд — 2 единицы техники и 5 человек личного состава", — говорится в сообщении спасателей.

На зображенні може бути: вогонь та текст
Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области
На зображенні може бути: вогонь та текст
Здание пылает. Фото: ГСЧС Одесской области
На зображенні може бути: 1 особа, вогонь та текст
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело


Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Осмотр еще продолжается, полный перечень разрушений и повреждений пока устанавливается. Правоохранители фиксируют все последствия атаки.

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Спасатели работают. Фото: Одесская областная прокуратура
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После пожара. Фото: Одесская областная прокуратура
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Пожар на месте прилета. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области прогремели взрывы. А также о том, как вчера сбивали дроны над регионом.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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