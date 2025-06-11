Наслідки атаки РФ на Одещину дронами в ніч проти 11 червня (фото)

Палаючий будинок. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні вночі цивільна інфраструктура Одещини знов опинилася під ударами російських дронів-камікадзе. Було пошкоджено будинки та автівки людей, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС Одещини та Одеська обласна прокуратура.

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Наслідки атаки

РФ завдала дронові удари по Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах. Внаслідок атаки руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

"Від ДСНС залучались 6 одиниць техніки та 27 вогнеборців, від місцевих пожежних команд — 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Будівля палає. Фото: ДСНС Одещини

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Прокуратура відкрила справу



Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Огляд ще триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється. Правоохоронці фіксують усі наслідки атаки.

Рятувальники працюють. Фото: Одеська обласна прокуратура

Після пожежі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пожежа на місці прильоту. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині пролунали вибухи. А також про те, як вчора збивали дрони над регіоном.