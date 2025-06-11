Военного ВСУ из Одесской области судили за СЗЧ

Военный на фронте. Фото иллюстративное: 18000.com

Военный ВСУ не желал воевать и самовольно оставил место службы. За это на мужчину открыли уголовное производство, ему пришлось защищаться в суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Мужчина проходил службу в рядах ВСУ по контракту в должности старшего матроса. Однако в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения фигурант самовольно покинул часть. В результате на него открыли уголовное дело по факту СЗЧ, которое рассматривали в Беляевском районном суде Одесской области.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление части). Однако суд учел тот факт, что мужчина имеет на иждивении 2 несовершеннолетних детей и освободил его от 3 лет заключения, заменив их на 1 год испытательного срока.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бил свою жену. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности и хотел выехать за границу.